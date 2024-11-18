Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu A Haber'de! "Babamı tehdit etmiş!" | Video

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a telefonda bazı açıklamalarda bulundu. İşte o konuşmanın detayları