Video Yaşam Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu A Haber'de! "Babamı tehdit etmiş!" | Video
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu A Haber'de!

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu A Haber'de! "Babamı tehdit etmiş!" | Video

18.11.2024 | 14:05

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a telefonda bazı açıklamalarda bulundu. İşte o konuşmanın detayları

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