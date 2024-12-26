Narin Güran davasında tansiyon yükseldi! Anneden Nevzat'a "Adam ol!" sözleri | Video
Narin Güran davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, sanık kürsüsüne geldi. Mahkeme Başkanı, "Araştırılmasını istediğin bir şey var mı?" dedi. Nevzat Bahtiyar, "Hayır, yok" cevabını verdi. Narin'in cesedini dere yatağına gömen Nevzat, bir kez daha Salim'in kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Nevzat, Salim'in avukatının sorusu üzerine ise kekelemeye başladı. "4-5 ay geçmiş nereden bileyim!" ifadelerini kullandı. Nevzat, 'Salim Güran'ın yasak ilişkisi var mıydı?' sorusunu da yanıtladı. Anne Yüksel Güran ise yerine geçerken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Allah belanı versin senin. Adam ol, adam" diye bağırdı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:56
01:43
Geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner yandı | Video 26.12.2024 | 14:54
01:11
Malkara'da 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması yapıldı | Video 26.12.2024 | 14:53
03:32
00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:52
32:34
02:40
10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza kamerada | Video 26.12.2024 | 14:18
00:45
11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada | Video 26.12.2024 | 13:16
03:36
Suriyeli çocuğun sınıf arkadaşlarına vedası duygu dolu anlar yaşattı | Video 26.12.2024 | 13:04
02:09
Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video 26.12.2024 | 12:57
02:23
Çocuk parkında unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi | Video 26.12.2024 | 12:44
00:44
Antalya’da yasadışı bahis operasyonu: 21 şüpheliden 5'i tutuklandı | Video 26.12.2024 | 12:26
01:21
01:15
00:40
Minibüsün çarptığı 21 yaşındaki genç hastanede öldü! | Video 26.12.2024 | 11:44
00:55
Sivil polisten ‘değnekçiye’ suçüstü kamerada | Video 26.12.2024 | 11:19
01:32
02:30
00:48
Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video 26.12.2024 | 10:41
02:22
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 26.12.2024 | 10:31