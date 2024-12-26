Narin Güran davasında tansiyon yükseldi! Anneden Nevzat'a "Adam ol!" sözleri | Video

Narin Güran davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, sanık kürsüsüne geldi. Mahkeme Başkanı, "Araştırılmasını istediğin bir şey var mı?" dedi. Nevzat Bahtiyar, "Hayır, yok" cevabını verdi. Narin'in cesedini dere yatağına gömen Nevzat, bir kez daha Salim'in kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Nevzat, Salim'in avukatının sorusu üzerine ise kekelemeye başladı. "4-5 ay geçmiş nereden bileyim!" ifadelerini kullandı. Nevzat, 'Salim Güran'ın yasak ilişkisi var mıydı?' sorusunu da yanıtladı. Anne Yüksel Güran ise yerine geçerken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Allah belanı versin senin. Adam ol, adam" diye bağırdı!