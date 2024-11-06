Video Yaşam Narin Güran davasının görüleceği salon duruşmaya hazır hale getirildi | Video
Narin Güran davasının görüleceği salon duruşmaya hazır hale getirildi | Video

Narin Güran davasının görüleceği salon duruşmaya hazır hale getirildi | Video

06.11.2024 | 15:53

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin görüleceği 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonu hazır hale getirildi.

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Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. Davanın görüleceği salon, hazır hale getirilerek duruşma öncesi gazetecilerin çekim yapmasına izin verildi.

Duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet istenilen 4 sanık hazır bulunacak, yaklaşık 25 tanık dinlenecek. Salonda; gazeteciler, sanıkların yakını, baro başkanları, milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları davayı takip edecek. Duruşma, sabah 09.00'da başlayacak.

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