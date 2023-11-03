Video Yaşam Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video
Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video

Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video

03.11.2023 | 14:53

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Kalderası, sonbaharın eşsiz görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor.

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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün çevresi; yeşil, sarı ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği manzaraya büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yaz boyunca ziyaretçilerine doğal güzellikler sunan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta altın sarısına dönüştü. Kalderada bulunan ağaçların yaprakları tamamen sararırken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Yüksel Kocaman ve Drone Operatörü Zafer Sunar'ın havadan görüntülediği Nemrut Krater Gölü, kartpostallık görüntüler sunuyor.
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