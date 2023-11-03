Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Kalderası, sonbaharın eşsiz görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor.
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