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OTOMATİK OYNAT
00:42
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti | Video 12.09.2022 | 21:43
00:42
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi | Video 12.09.2022 | 21:43
01:55
Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldürdü 12.09.2022 | 21:43
00:28
Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video 12.09.2022 | 21:11
00:54
İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2022 | 20:04
00:49
Bursa’da hurdacılar sitesinde yangın paniği | Video 12.09.2022 | 20:04
01:41
Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video 12.09.2022 | 18:27
03:10
Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video 12.09.2022 | 17:06
01:31
00:11
Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video 12.09.2022 | 16:30
05:35
Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video 12.09.2022 | 16:27
03:13
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Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 15:05
01:40
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Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 12.09.2022 | 14:49
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İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video 12.09.2022 | 14:37
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Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video 12.09.2022 | 14:12
Şırnak’ın Cudi Dağı eteğinde bulunan İkizce Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.