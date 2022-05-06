Nesli tükenmekte olan su samurları Kahramanmaraş'ta görüntülendi | Video

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi.
Elbistan'dan doğan Ceyhan Nehri, birçok canlıya yuva oluyor. Bu canlılardan birinin de nesli tükenmekte olan su samurları olduğu cep telefonu ile kayıt altına alındı. Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvan kategorisinde yer alıyor. Çoğunlukla gece avlanan ve balık ya da kurbağalarla beslendiği bilinen 2 su samurunun suda yüzmesi ve kıyıda birbirleri ile oynaması kameralara yansıdı.
İyi birer yüzücü olan su samurları, kayıt boyunca birbiri ile oynadıktan sonra su altındaki yuvalarına girip gözden kayboluyor.