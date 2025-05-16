Nevşehir'de acı olay! Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti | Video
Nevşehir’de 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının kocasının şiddetinden kaçarken balkondan düştüğü öğrenildi. Talihsiz kadının kocası olay sonrası cinayet şüphesiyle tutuklandı.
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN KOCASINDAN KAÇARKEN 4. KATTAN DÜŞTÜ
Son dönemlerde eşi ile sürekli tartıştığı iddia edilen M.Ö.'nün intihar etmek için silah temin etmeye çalıştığı öğrenilirken, eşi İ.Ö.'ye mesaj atarak ölmek istediğini yazdı. Bunun üzerine İ.Ö. ile M.Ö. arasında tekrar tartışmaya başladı. Evde bulunan çocuklarını bisiklet sürmesi için dışarıya gönderen çift tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.; önce eşini darp etti, daha sonrada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Canını kurtarmak isteyen kadın ise önce dış kapıyı açarak kaçmaya çalıştı. Can havli ile dış kapıyı açamayan kadın daha sonra balkona kaçtı. Balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadın yere düşerek hayatını kaybetti.
Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö. 'cinayet' şüphesiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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