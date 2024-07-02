Nevşehir'de üvey dedesini öldüren zanlı ve üç kişi adliyeye sevk edildi | Video
Nevşehir'de tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki genç ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Zanlı ve gözaltına alınan 3 kişi; emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
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