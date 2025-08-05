Nicki Minaj'ın "Stiletto Akımı" TikTok’ta trend oldu | Video

Nicki Minaj'ın uzun stilettolarıyla incecik bir katmanın üzerinde durduğu klipten sonra sosyal medyada tehlikeli bir akım başladı. Özellikle TikTok'ta trend haline gelen "Stiletto Challange" sırasında ciddi yaralanmalar dahi gerçekleşebiliyor.