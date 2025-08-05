Nicki Minaj'ın "Stiletto Akımı" TikTok’ta trend oldu | Video
Nicki Minaj'ın uzun stilettolarıyla incecik bir katmanın üzerinde durduğu klipten sonra sosyal medyada tehlikeli bir akım başladı. Özellikle TikTok'ta trend haline gelen "Stiletto Challange" sırasında ciddi yaralanmalar dahi gerçekleşebiliyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Yolcu otobüsünün bagajında 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 05.08.2025 | 15:59
01:05
İş yerine kurşun yağdırdılar, yakalandılar! O anlar kamerada | Video 05.08.2025 | 14:35
02:45
Kırmızı ışıkta geçen bisikletliye otomobil çarptı | Video 05.08.2025 | 14:12
04:01
01:16
Yol kenarında otlayan ineği çalıp sattı | Video 05.08.2025 | 13:37
00:13
01:12
DEAŞ operasyonu polis kamerasında | Video 05.08.2025 | 13:21
00:10
Nicki Minaj'ın "Stiletto Akımı" TikTok’ta trend oldu | Video 05.08.2025 | 13:04
07:11
02:54
Fatih'te ilaç deposu alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 05.08.2025 | 11:23
00:28
Telefonda tartıştığı kişiyi vuran cinayet zanlısı tutuklandı | Video 05.08.2025 | 11:12
04:21
06:14
00:44
00:21
Drift atarken kameraya yakalanan sürücü dereye uçtu | Video 05.08.2025 | 10:33
00:12
Sivas'ta römorkun yuvarlanma anı kamerada: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı | Video 05.08.2025 | 10:33
00:21
Drift atarken kameraya yakalanan sürücü dereye uçtu | Video 05.08.2025 | 10:32
00:37
01:18