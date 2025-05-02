Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | Video
Vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirerek kullanıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
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