Nişan eğlencesinde sandalyeler havada uçuştu: 6 yaralı | Video 22.09.2025 | 15:43 Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen nişan eğlencesince kız ve oğlan evi arasında çıkan oynama kavgasında 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Buldan ilçesine bağlı Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evlilik hazırlıkları yapan genç çift için Dımbazlar Mahallesi Sosyal Tesislerinde nişan eğlencesi düzenlendi. Eğlence devam ederken, etkinlik için Karaköy Mahallesi'nden Dımbazlar Mahallesi'ndeki kız evine gelen erkek tarafının pistte oyun oynadıkları sırada, oyun süresine yapılan itiraz nedeniyle tartışma çıktı.

İki ailenin yakınlarının birbirine girdiği kavgada, bir anda sandalyeler havada uçuştu. Gençlerin karıştığı arbede ve çıkan kavgada 6 vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın güçlükle yatıştırılmasının ardından nişan düğünü sona erdi.