Video Yaşam Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video

Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video

09.10.2024 | 11:21

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bununla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden Güven Albayrak'tan (24) acı haber geldi. 25 gündür yaşam mücadelesi veren Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bununla birlikte makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Albayrak'ın, Düzce Akçakoca'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oba Makarna’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 00:25
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06
İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 03:52
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37
Kayseri’de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 02:09
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 09.10.2024 | 08:45
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 02:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 09.10.2024 | 08:45
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 03:04
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 01:26
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 08:44
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 00:36
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 09.10.2024 | 08:44
Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 01:53
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 08.10.2024 | 16:58
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 01:54
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 08.10.2024 | 16:15
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 02:43
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 08.10.2024 | 16:15
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:43
Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 08.10.2024 | 16:14
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 04:59
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 08.10.2024 | 15:01
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video 03:54
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video 08.10.2024 | 14:39
Tabut küçük, acı büyük! Minik Sıla’nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar | Video 03:19
Tabut küçük, acı büyük! Minik Sıla'nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar | Video 08.10.2024 | 13:03
Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video 01:36
Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video 08.10.2024 | 12:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA