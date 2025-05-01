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Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video

Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video

01.05.2025 | 14:16

Şırnak'ta odun almaya giden kadın, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Merkez Bahçelievler Mahallesi TOKİ konutları içerisinde bulunan tandır evinde ekmek pişirmek için hazırlık yapan bir kadın, istiflenen odunların bulunduğu alana gitti. Odun almaya çalışan kadın, aniden karşısına çıkan yaklaşık 2 metre boyunda dev bir yılan gördü. Oradan panikle uzaklaşan kadın durumu çevrede bulunan diğer vatandaşlara anlattı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yatığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına bırakan itfaiye ekipleri, havaların ısınması ile birlikte sürüngen hayvanların yerleşim yerlerine gelebileceği, vatandaşların zarar görmemesi için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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