Video Yaşam Off-road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı'nda Türk bayrağı açtı
Off-road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı'nda Türk bayrağı açtı

Off-road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı'nda Türk bayrağı açtı

29.11.2023 | 21:35

Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağ'ına çıkan off-road pilotları, Türk bayrağı açarak eşsiz manzarada hatıra fotoğrafı çekti.

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