Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde oğluyla tartışan adam kapı açıkken hareket edip gaz ile freni karıştırınca sokak üzerindeki iş yerine daldı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansırken araç hareket halindeyken genç adamın aracı durdurmaya çalışıp kazadan kılpayı kurtulduğu anlar da kayda girdi. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyet kaydına rastlanmadığı bildirildi.