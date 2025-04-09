Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video
İstanbul Avcılar’da ailesiyle birlikte taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Onlarca taksici, ellerinde sopa ile öğrencinin kaldığı yurdu basarken, arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.
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