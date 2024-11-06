Öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı | Video
Elazığ’da ders sırasında bir öğrenci, boğazına cisim kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Öğretmenin heimlich manevrası sayesinde öğrenci, boğulmaktan kurtuldu.
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