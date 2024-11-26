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Öğretmenine

Öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" dedi, 6 yıl önceki cinayet ortaya çıktı | Video

26.11.2024 | 16:32

2018 yılında Arnavutköy'de 5 yaşındaki kız çocuğunun öldürülerek cesedinin Sazlıbosna barajına atılmasıyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Çocuğun kardeşi okulda rehber öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" deyince polis harekete geçti. Baba ve iki eski eş gözaltına alındı.

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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki kız çocuğunun M.İ'nin cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.

POLİS İZ SÜRMÜŞ KATİLE ULAŞAMAMIŞTI
Polis cinayetle alakalı adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.

"KARDEŞİMİ BABAM ÖLDÜRDÜ"
Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

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