Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı | Video 12.04.2025 | 14:16 Bolu'da, karla kaplı yolda yokuş aşağı inerken kayıp kontrolden çıkan oksijen tüpü yüklü kamyonet, park halindeki cip ve otomobile çarparak durabildi. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı inerken kaydı. Kamyonet, önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarında park halindeki cip ve otomobile çarpıp durdu. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.