Video Yaşam Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video
Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video

Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video

12.12.2023 | 16:06

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de trafikte yolun daralması sonucunda tartışma yaşadığı Zekai ve Nurettin Karaçoban, tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan Zekai ve Nurettin Karaçoban, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın kullandıkları araçla, müşteki Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde bulunduğu araçla trafikte öne geçme sebebiyle aralarında tartışma yaşadıkları, çıkan tartışma sonucunda şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın, müşteki Oktay Derelioğlu'nu, kişideki etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde ve saptanan kırığın hayati fonksiyonlarına etkisi orta iki derece olacak şekilde yaraladıkları belirtildi. İddianamede, şüphelilerin "Kasten yaralama" suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oktay Derelioğlu’nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 04:16
Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 12.12.2023 | 16:06
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 02:39
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 12.12.2023 | 16:06
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 02:11
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 12.12.2023 | 16:06
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 01:46
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 12.12.2023 | 12:21
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 00:53
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 12.12.2023 | 12:23
Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video 04:05
Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video 12.12.2023 | 12:21
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 04:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 12.12.2023 | 12:21
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 00:45
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 12.12.2023 | 12:21
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 00:58
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 12.12.2023 | 11:48
Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti 00:41
Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti 12.12.2023 | 11:43
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 03:26
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 12.12.2023 | 11:32
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 01:52
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 12.12.2023 | 10:38
TEM’de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 00:46
TEM'de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 12.12.2023 | 10:38
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 05:45
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 12.12.2023 | 10:38
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 01:07
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 12.12.2023 | 10:39
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 06:28
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 12.12.2023 | 10:39
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 01:29
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 12.12.2023 | 09:52
Seçil Erzan’ın teyzesinin oğluyla yazışmaları ortaya çıktı! Paramla rezil oldum 03:09
Seçil Erzan’ın teyzesinin oğluyla yazışmaları ortaya çıktı! "Paramla rezil oldum" 12.12.2023 | 09:23
İzmir’de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı 02:10
İzmir'de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı 12.12.2023 | 01:34
Eyüpsultan’da darp edilen İETT şoförü o anları anlattı 07:19
Eyüpsultan'da darp edilen İETT şoförü o anları anlattı 11.12.2023 | 23:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA