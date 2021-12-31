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OTOMATİK OYNAT
00:15
Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video 31.12.2021 | 13:38
01:45
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu, 3'ü yönetici 8 kişi yakalandı | Video 31.12.2021 | 13:34
02:19
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladı | Video 31.12.2021 | 13:15
04:52
5 TL verdiler 3 bin 500 TL'lik saat çaldılar | Video 31.12.2021 | 13:14
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Okula sığınan 'Minnoş' kedi, uslu uslu ders dinliyor 31.12.2021 | 12:32
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Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti | Video 31.12.2021 | 12:32
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Lüks araçtan hayalet gösterge panelini böyle çaldı | Video 31.12.2021 | 12:27
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İlkokul öğrencisine cetvelli dayak kamerada | Video 31.12.2021 | 12:27
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Serik'te jandarmadan tarihi eser operasyonu | Video 31.12.2021 | 11:24
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Gümüşhane’de hayvanların ilgi çeken dostlukları kamerada | Video 31.12.2021 | 11:22
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Kamyonetle drift atıp tehlikeye davetiye çıkarttı | Video 31.12.2021 | 11:23
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Sultangazi'de temizlik işçisi ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video 31.12.2021 | 10:37
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Husumetlisini karıştırıp yerine başkasını vurdu! | Video 31.12.2021 | 10:22
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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 31.12.2021 | 10:24
Tokat'ta soğuk havalar nedeniyle okula sığınan kedi, öğrencilerle birlikte derse giriyor.