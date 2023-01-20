Video Yaşam Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video
Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video

Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video

20.01.2023 | 09:12

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrencinin yarıyıl tatili bugün son ders zili ile başlayacak. Öğrenciler tatilin ardından 6 Şubat'ta tekrar okul sıralarına oturacak.

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