Video Yaşam Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video
Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video

Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video

19.01.2024 | 15:33

İstanbul'da otomobilini satmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2?si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin noterlerde kurbanlarını  Paran geliyor, birazdan hesabına geçecek merak etme gibi sözlerle kandırarak otomobilleri üzerlerine aldıkları belirlendi. Noterde okuma yazma bilmeyen kadın şebeke üyesinin parmak basarak, kurbanının otomobilini üzerine aldığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak, Nitelikli dolandırıcılık suçlarından açılan soruşturmada 23 kişilik şebekeye operasyon yapıldı. Asayiş Şube müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından İstanbul?da 12, İzmir?de 11, Muş?ta 2, Manisa?da 2 ve Sakarya?da 1 olmak üzere toplam 28 adrese yapılan baskınlarda, ikisi kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin otomobillerini satmak için ilan veren kişilerle müşteri gibi irtibat kurdukları öğrenildi. Kurbanlarını Biz esnafız, marketlerimiz var gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin satış için notere gidildiğinde Para birazdan hesaba geçer, işlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir, sen imzayı at para kolay gibi sözlerle ikna ettikleri öğrenildi. Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda tereddüt eden kurbanlarına silah gösterdikleri de tespit edildi.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN DOLANDIRICI PARMAK BASARAK OTOMOBİLİ ÜZERİNE ALMIŞ
Yapılan soruşturmada gözaltında bulunan bir kadın şebeke üyesinin otomobilin satış işlemi yapıldığı sırada noterdeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okuma yazma bilmeyen kadının, noter görevlisinin önüne koyduğu evraklara parmak bastığı ve otomobilin satışını üzerine aldığı görüldü. Polis, bir olayda da otomobili üzerine alan dolandırıcının kaçtığı görüntülere ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, noter binasından koşarak çıkan şüphelinin peşinden dolandırılan kişilerin koştuğu görülüyor.

Operasyonlar sonucu benzer şekilde satışları yapılan 2 otomobil yediemin otoparkına çekilirken, 10 otomobile de satılamaz kaydı konuldu. Poliste işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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