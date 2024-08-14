Öldürme suçundan 24 yıl 9 Ay 27 gün cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
Samsun'da, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl 9 Ay 27 gün cezası bulunan şahıs yakalandı.
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