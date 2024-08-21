Öldürülen Müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı! | Video

İstanbul Kadıköy’de eşinden ayrılan ve tek başına yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ersanlı’nın iki arkadaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay günü onun evinde alkol aldıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktığını olayın yaşandığını söyledikleri öne sürüldü.