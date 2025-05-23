Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25'er yıl hapis cezası | Video
Adana'da ölen iki aylık bebeklerini poşet içine koyup 10 gün birlikte yaşayan anne ve babaya 25'er yıl hapis cezası verildi.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Suat Talay ve eşi Ayşegül Talay ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Talay çiftinin akıl sağlıklarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini ve raporda her ikisinin de cezai ehliyetlerinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.
Daha sonra mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık çiftin 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek tahliyelerini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların mütalaa yönünde cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme başkanı sanık çifte son savunmalarını sordu. Sanıklardan Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ı bebeklerini 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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