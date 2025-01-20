Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu! | Video
İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KAYINPEDERİNİ SİLAHLA VURDU
Dini nikahlı eşini bıçaklayan Gökhan Ö., ardından ise Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ise kayınpederi Deniz T.'nin(57) evine gitti. Damat, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kayınpederini silahla vurdu. Saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı kayınpeder ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Gökhan Ö.'nün ise 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli Gökhan Ö.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu! | Video 20.01.2025 | 15:55
01:46
SON DAKİKA: Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! | Video 20.01.2025 | 15:42
02:16
01:36
01:54
00:22
Polis 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi | Video 20.01.2025 | 14:22
02:01
01:06
Şanlıurfa'da yakalanan sahte MİT mensubu tutuklandı | Video 20.01.2025 | 12:32
01:22
00:38
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı | Video 20.01.2025 | 11:49
00:29
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı | Video 20.01.2025 | 11:26
01:19
00:16
Şırnak’ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı | Video 20.01.2025 | 10:39
00:43
00:35
01:26
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 20.01.2025 | 10:02
02:19
03:02
02:40
Maltepe'deki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.01.2025 | 08:53