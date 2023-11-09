Önce vatandaşı uyardı, sonra yanan tüpü balkondan attı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aile evinde yanan piknik tüpüne ev sakinleri müdahale edemeyince önce vatandaşı uyardı, sonra yanan tüpü balkondan aşağı attı. O anlar saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.
Etrafta bulunan bir vatandaş, üzerindeki kazağı çıkararak yanan tüpü patlamaması için söndürmeye çalışırken, esnaf ise su ile söndürmeye çalıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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