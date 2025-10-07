Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06 Denizli'de kiraladığı hafif ticari aracın plakasın sökerek takip edip önünü kestiği kamyonetten inen mermer ustasını öldüren zanlı tutuklandı. Yol keserek cinayet işleyen zanlı, susma hakkını kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; kiraladığı hafif ticari aracın plakasını söken Eyüp Ş., müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve işlerini yapan mermer ustası Kadir Kaya'nın (32) içinde bulunduğu 20 V 8229 plakalı kamyoneti bir süre takip etti. Akça Caddesinde aracın önünü kesen Eyüp Ş., rastgele tüfekle ateş açması sonucu kamyonetten inerek kaçmaya çalışırken sırtından vurulan Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan işadamları Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Silahlı saldırının ardından yaya olarak olay yerinden kaçan Eyüp Ş., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Karahasanlı Mahallesi'nde bahçe içerisindeki prefabrik evde suç aletiyle birlikte yakalandı. İfade işlemleri için götürüldüğü emniyet ve sevk edildiği adli makamlarda susma hakkını kullanan zanlının susma hakkını kullandığı öğrenildi.