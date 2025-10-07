Video Yaşam Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video

Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video

07.10.2025 | 10:06

Denizli'de kiraladığı hafif ticari aracın plakasın sökerek takip edip önünü kestiği kamyonetten inen mermer ustasını öldüren zanlı tutuklandı. Yol keserek cinayet işleyen zanlı, susma hakkını kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; kiraladığı hafif ticari aracın plakasını söken Eyüp Ş., müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve işlerini yapan mermer ustası Kadir Kaya'nın (32) içinde bulunduğu 20 V 8229 plakalı kamyoneti bir süre takip etti. Akça Caddesinde aracın önünü kesen Eyüp Ş., rastgele tüfekle ateş açması sonucu kamyonetten inerek kaçmaya çalışırken sırtından vurulan Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan işadamları Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI
Silahlı saldırının ardından yaya olarak olay yerinden kaçan Eyüp Ş., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Karahasanlı Mahallesi'nde bahçe içerisindeki prefabrik evde suç aletiyle birlikte yakalandı. İfade işlemleri için götürüldüğü emniyet ve sevk edildiği adli makamlarda susma hakkını kullanan zanlının susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
Adana’da torbacılara operasyon: 1’i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı | Video 01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
Sultanbeyli’de TIR’la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 04:34
Sultanbeyli'de TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 07.10.2025 | 09:10
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 01:28
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 07.10.2025 | 09:02
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
SON DAKİKA | Mersin’de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 03:43
SON DAKİKA | Mersin'de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 07.10.2025 | 08:35
Mersin’de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 02:14
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 06.10.2025 | 16:06
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 03:15
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 06.10.2025 | 14:44
Mossad’a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 04:08
Mossad'a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.10.2025 | 14:39
Dehşete düşüren görüntüler! Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 00:35
Dehşete düşüren görüntüler! Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 06.10.2025 | 12:49
Sirkeci’de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:12
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2025 | 12:03
Motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı, aynasını kırdı | Video 01:06
Motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı, aynasını kırdı | Video 06.10.2025 | 10:25
Manisa’da eski eş dehşeti! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı | Video 01:22
Manisa’da eski eş dehşeti! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı | Video 06.10.2025 | 10:24
Gaziantep’te parkta vahşet! Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı, kaskla öldürüldü | Video 01:20
Gaziantep'te parkta vahşet! Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı, kaskla öldürüldü | Video 06.10.2025 | 10:24
Kayıp iki güvercinini bulana 100 bin lira ödül veriyor | Video 04:32
Kayıp iki güvercinini bulana 100 bin lira ödül veriyor | Video 06.10.2025 | 10:24
Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi, eşi dumandan etkilendi | Video 02:31
Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi, eşi dumandan etkilendi | Video 06.10.2025 | 09:36
Otomobilde fenalaşıp hayatını kaybetti | Video 01:22
Otomobilde fenalaşıp hayatını kaybetti | Video 06.10.2025 | 09:35
Adana’da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı | Video 01:43
Adana’da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı | Video 06.10.2025 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY