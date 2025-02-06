Ordu'da 3 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu | Video
Ordu'nun Akkuş ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürülürken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yangın, apartman sakinleri arasında büyük paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar da olayı endişeyle izledi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Yangın sonrası çatı katında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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