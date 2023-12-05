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Ordu’da ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı | Video

Ordu’da ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı | Video

05.12.2023 | 16:18

Ordu’nun Ünye ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 17 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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Olay, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ekimlerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü hızla kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamanın ardından ekipler otomobili ve sürücüyü Liseler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde yakaladı. Yapılan incelemede sürücünün Mehmet Can B. olduğu ve ehliyeti olmadığından dolayı ekiplerden kaçtığı tespit edildi. Kovalamaca sırasında bir başka otomobile de zarar veren ehliyetsiz sürücüye gerekli maddelerden toplamda 17 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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