Video Yaşam Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 33 tutuklama | Video
Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 33 tutuklama | Video

Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 33 tutuklama | Video

26.05.2025 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay’da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda, 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Sivas ve Hatay merkezli Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne olmak üzere 10 ilde operasyonlar düzenlendi. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, sahte dijital uygulamalarla vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandıran 45 şüpheli yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vaad ederek vatandaşlarımızdan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı" dedi.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadele ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu, 1 milyar TL'lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon TL değerinde, 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu. Sivas ve Hatay valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il jandarma komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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