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OTOMATİK OYNAT
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Sultangazi'de yılan paniği! Dumanla çıkarmaya çalıştılar | Video 11.05.2022 | 11:26
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Masaj salonuna fuhuş baskını | Video 11.05.2022 | 11:07
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Havada korkutan anlar! ABD'li turist paraşüt atlayışında bayıldı | Video 11.05.2022 | 11:07
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"Sarı" lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video 11.05.2022 | 11:07
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SON DAKİKA! İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı | Video 11.05.2022 | 11:05
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Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada | Video 11.05.2022 | 11:17
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Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 11:05
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Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti | Video 11.05.2022 | 10:10
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Ünlü şarkıcı Edis’ten Bursa'da coşkulu konser | Video 11.05.2022 | 10:10
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Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video 11.05.2022 | 09:28
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Uyuşturucuyu benzinle yakmak üzereyken polise yakalandılar | Video 11.05.2022 | 09:23
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Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı | Video 11.05.2022 | 09:22
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Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video 11.05.2022 | 08:57
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Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video 11.05.2022 | 08:57
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Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 10.05.2022 | 21:46
Adıyaman’da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce ‘la nereye’ diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.