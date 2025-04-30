Ortaköy'de kumpir satan 4 işletme kapatıldı | Video 30.04.2025 | 15:13 Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde turistleri ve çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalışan 4 işletme süreli olarak kapatılırken, çok sayıda işletmeye de ceza yazıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ortaköy Meydanı'ndaki esnafa yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan denetimlere, Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 esnafa da ceza yazıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, "Beşiktaş'ta huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Ortaköy Meydanı'nda yaptığımız denetimlerde hanutçuluk yapan 4 işletmeyi kapattık. 20 işletmeye ise cezai işlem uyguladık. Kaymakamlığımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.