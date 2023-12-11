Video Yaşam Oryantal Didem’e İstanbul’un göbeğinde şok: "İmdat diye çığlık attım korkunçtu!" | Video
Oryantal Didem’e İstanbul’un göbeğinde şok:

Oryantal Didem’e İstanbul’un göbeğinde şok: "İmdat diye çığlık attım korkunçtu!" | Video

11.12.2023 | 16:56

Oryantal Didem, İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda hayatının şokunu yaşadı. 70 bin TL'lik telefonu köpeğini gezdirirken kapkaççılar tarafından çalındı. Didem Kınalı, kabus dolu anları tek tek anlattı: Beni takip etmişler. Çok korkunçtu…

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