Oryantal Didem’e İstanbul’un göbeğinde şok: "İmdat diye çığlık attım korkunçtu!" | Video
Oryantal Didem, İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda hayatının şokunu yaşadı. 70 bin TL'lik telefonu köpeğini gezdirirken kapkaççılar tarafından çalındı. Didem Kınalı, kabus dolu anları tek tek anlattı: Beni takip etmişler. Çok korkunçtu…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:00
02:00
Çocuklar zamanı yönetmeyi Saat&Saat ile öğreniyor 11.12.2023 | 16:47
03:52
Otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan sürücü yakalandı | Video 11.12.2023 | 14:31
01:08
Sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk konuştu | Video 11.12.2023 | 15:38
02:00
Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı | Video 11.12.2023 | 15:11
03:31
00:44
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı | Video 11.12.2023 | 14:28
02:19
01:25
00:27
Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 11.12.2023 | 12:29
00:28
Arnavutköy’de gençlerin silahlarla tehlikeli oyunu kamerada | Video 11.12.2023 | 12:32
06:49
02:46
JAK timleri, kayak sezonuna hazır | Video 11.12.2023 | 12:32
00:24
Yunan unsurları kaçak göçmenleri ölüme terk ediyor | Video 11.12.2023 | 12:32
00:28
Direksiyon başında tehlikeli hareket yapan kadın sürücü kamerada | Video 11.12.2023 | 12:33
00:52
05:48
05:58
Beto'nun otobüste 'kaçak' yolculuğu kamerada | Video 11.12.2023 | 11:15
04:13
03:54
Evlatlarının bakmayı reddettiği adama eski damadı bakıyor | Video 11.12.2023 | 11:08