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Osmaniye merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama | Video

Osmaniye merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama | Video

01.01.2025 | 11:01

Osmaniye merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Osmaniye merkezli Gaziantep ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerdeki aramada ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K., M.A., M.Ş. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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