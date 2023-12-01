Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan panelvan tarzı minibüste 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi.
G.C. ve B.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.
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