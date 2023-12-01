Video Yaşam Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

01.12.2023 | 09:24

Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan panelvan tarzı minibüste 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Minibüste hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi.

G.C. ve B.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.
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