Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 10.01.2025 | 12:57 Osmaniye’de polisin şüphelenip durdurduğu tanker içerisinde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sırasında, şüphe üzerine bir akaryakıt tankeri durduruldu. Tankerde yapılan aramada, çekici ve dorsesine gizlenmiş vaziyette 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak sürücü Ferman B. gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı.