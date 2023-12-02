Video Yaşam Osmaniye'de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Osmaniye'de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Osmaniye'de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

02.12.2023 | 09:47

Osmaniye’de durdurulan tırın dorsesinde bulunan çadırın içinde 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda yapılan aramada dorse kısmında bulunan çadırın içerisine gizlenmiş 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
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