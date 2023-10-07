Osmaniye'de durdurulan TIR'da 45 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.10.2023 | 15:38 OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan TIR'ın çekici kısmında 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi bulunan TIR kısa süreli takibin ardından polis uygulama noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'daki O.K. ve M.Ç. İle birlikte bahse konu TIR'ın öncüsü olduğu belirlenen bir başka araçtaki L.P ve G.T. gözaltına alındı. Şüpheliletin Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi. (DHA)