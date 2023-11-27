Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 kişi yakalandı | Video 27.11.2023 | 10:40 OSMANİYE'de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 11 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde başta hırsızlık olmak üzere, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla, 13 yıl yıl hapis cezası olan E.K. (53), 10 yıl hapis cezası olan S.G. (44) evlerindeki gizli bölmede yakalandı.Diğer yandan 5 yıla kadar hapis cezası bulunan E.D. (43), Y.Ç. (37), İ.G. (38), S M. (33), S.E. (47), Y.Ö. (18), H.A. (20), O.O. (34) ve O.G. (19) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, cezaevine teslim edildi. (DHA)