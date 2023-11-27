Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 kişi yakalandı | Video
OSMANİYE'de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 11 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bu kapsamda kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla, 13 yıl yıl hapis cezası olan E.K. (53), 10 yıl hapis cezası olan S.G. (44) evlerindeki gizli bölmede yakalandı.
Diğer yandan 5 yıla kadar hapis cezası bulunan E.D. (43), Y.Ç. (37), İ.G. (38), S M. (33), S.E. (47), Y.Ö. (18), H.A. (20), O.O. (34) ve O.G. (19) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, cezaevine teslim edildi. (DHA)
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi | Video 27.11.2023 | 11:29
00:17
Rüzgârdan devrilen buzdolabı kapağı otomobile zarar verdi | Video 27.11.2023 | 11:29
00:36
01:13
Iğdır'da tarihi eser operasyonu: çok sayıda altın ele geçirildi | Video 27.11.2023 | 10:40
05:58
Sarıyer'de tavuk çiftliğindeki yangın kamerada | Video 27.11.2023 | 10:22
03:41
01:41
SON DAKİKA: Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı var | Video 27.11.2023 | 10:40
00:38
Ankara'da çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar | Video 27.11.2023 | 10:23
00:35
Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 kişi yakalandı | Video 27.11.2023 | 10:40
01:27
İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu, 11 mürettebat kurtarıldı | Video 27.11.2023 | 10:22
02:13
Araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video 27.11.2023 | 08:49
00:42
Bursa’da su samuru kediyi böyle kovaladı | Video 27.11.2023 | 09:53
01:41
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 27.11.2023 | 09:50
01:06
İskenderun'da sokaklar nehre döndü | Video 27.11.2023 | 09:29
00:35
00:16
Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video 27.11.2023 | 09:27
01:16
03:10
Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı | Video 27.11.2023 | 08:49
01:41
Ankara’da şiddetli rüzgar binanın dış kaplamasını uçurdu | Video 27.11.2023 | 08:49
02:57
Sürmene'de gece orman yangını, sabah denizde fırtına çıktı | Video 27.11.2023 | 08:49