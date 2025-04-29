Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye merkezli Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’da iş makinası ve parçaları alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 5’i tutuklandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, Osmaniye merkezli faaliyet gösteren bir şirketin, örgütlü ve planlı şekilde yanıltıcı belgelerle farklı illerdeki firmalardan vadeli çekler karşılığında yüklü miktarda iş makineleri ve parçaları temin ettiği tespit edildi. Şirketin bu ürünleri piyasa değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yaklaşık 120 milyon TL değerinde iş makinesi, 500 bin TL nakit para, çok sayıda çek, senet, iş makinesi, çeşitli materyaller ve tapu belgeleri ele geçirildi.
Operasyon sonucunda Osmaniye'de 7, Adana'da 3, Gaziantep'te 4 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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