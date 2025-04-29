Video Yaşam Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video

Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video

29.04.2025 | 14:46

Osmaniye merkezli Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’da iş makinası ve parçaları alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 5’i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Osmaniye merkezli faaliyet gösteren bir şirketin, örgütlü ve planlı şekilde yanıltıcı belgelerle farklı illerdeki firmalardan vadeli çekler karşılığında yüklü miktarda iş makineleri ve parçaları temin ettiği tespit edildi. Şirketin bu ürünleri piyasa değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yaklaşık 120 milyon TL değerinde iş makinesi, 500 bin TL nakit para, çok sayıda çek, senet, iş makinesi, çeşitli materyaller ve tapu belgeleri ele geçirildi.

Operasyon sonucunda Osmaniye'de 7, Adana'da 3, Gaziantep'te 4 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 02:58
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 14:46
Anneye, kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün hapis | Video 09:37
Anneye, kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün hapis | Video 29.04.2025 | 14:26
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 00:31
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 29.04.2025 | 14:16
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 01:21
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 14:14
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:57
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 00:43
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 13:43
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:32
Kayseri’de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi | Video 02:07
Kayseri'de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi | Video 29.04.2025 | 12:45
88 yaşındaki milli hakem hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
88 yaşındaki milli hakem hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2025 | 12:34
Minibüslerin sistemine ‘Canlı bomba’ mesajı gönderdi, Şaka yaptım dedi | Video 00:59
Minibüslerin sistemine ‘Canlı bomba’ mesajı gönderdi, "Şaka yaptım" dedi | Video 29.04.2025 | 12:34
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 01:07
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 29.04.2025 | 12:17
Uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:42
Uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 11:53
Komşusunu ensesinden vurup öldürdü, delilleri yok etmek için evi yaktı | Video 02:12
Komşusunu ensesinden vurup öldürdü, delilleri yok etmek için evi yaktı | Video 29.04.2025 | 11:22
Sultangazi’de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video 00:34
Sultangazi'de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video 29.04.2025 | 11:22
‘Vatandaşlık’ vaadiyle 6 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıran 4 şüpheli tutuklandı | Video 01:45
‘Vatandaşlık’ vaadiyle 6 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıran 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2025 | 11:12
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:34
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 11:05
Samsun’da yürek ısıtan olay: Bulduğu içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etti | Video 03:51
Samsun’da yürek ısıtan olay: Bulduğu içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etti | Video 29.04.2025 | 11:00
Trafikte satırlı kavga kamerada | Video 00:17
Trafikte satırlı kavga kamerada | Video 29.04.2025 | 10:54
Trafikte renkli görüntüler... Müzik sesini duyunca dans etmeye başladı | Video 00:19
Trafikte renkli görüntüler... Müzik sesini duyunca dans etmeye başladı | Video 29.04.2025 | 10:48
Adana’da 5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:13
Adana’da 5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 10:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY