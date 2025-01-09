Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video
Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Ayrıca şüphe üzerine durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapılan aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş şekilde 9 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç şoförü Yusuf E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm K, Gökhan Ö., Halil D., Emrah K. ve Yusuf E. tutuklandı.
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