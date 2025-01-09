Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 09.01.2025 | 09:24 Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezde belirlenen adreslere şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 990,6 gram esrar, 499,49 gram kenevir tohumu, 58,74 gram eroin, 36,18 gram metamfetamin, 28,78 gram bonzai, 30 kök kenevir, 4 adet sentetik ecza, 17 bin 45 Türk Lirası para ele geçirildi.Ayrıca şüphe üzerine durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapılan aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş şekilde 9 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç şoförü Yusuf E. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm K, Gökhan Ö., Halil D., Emrah K. ve Yusuf E. tutuklandı.