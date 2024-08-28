Otelin havuz başında kafasına baca kapağı düştü! Ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koştuğu yer alıyor.
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