Otelin havuz başında kafasına baca kapağı düştü! Ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 28.08.2024 | 12:40 Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Tatilci Hanım K. O. (37), havuz kenarında oturduğu sırada, çatıda bulunan 40 santim büyüklüğündeki bir baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı ve başına düştü. Ağır yaralanan Hanım K. O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Hanım K. O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M. D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koştuğu yer alıyor.