Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video
Bursa’da 3 kadın yankesici otobüs durağında hırsızlık yaparken kadın sokak timi tarafından yakalandı. 3 sabıkalı kadın, hızlı hareketlerle çaldığı telefon sonrası durağa geçerken; kendilerini takipteki sokak timleri tarafından fark edilip gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
O anlar belediye otobüsünün güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm otobüs ve metro araçlarına farklı noktalarda kamera koymasının suç ve suçluyla mücadelede ciddi katkı sağladığı öğrenildi.
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