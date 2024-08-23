Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video 23.08.2024 | 15:57 Sivas'ta özel halk otobüsü içerisinde kalbi durarak aniden oturduğu koltuktan düşen Sadettin Tosun'u şoför Serkan Y., en yakın aile sağlığı merkezine yetiştirdi. Buradan da Numune Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, tedavi altına alındı. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bülbüller hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Serkan Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı halk otobüsü seyir halindeyken ön koltukta oturan Saadettin Tosun fenalaşarak oturduğu koltuktan düştü. Tosun'un düştüğünü görenler durumu halk otobüsü şoförüne söyledi. Halk otobüsü şoförü otobüsü güzergahı üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezine getirdi. Daha sonra durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı. Daha sonra ise ambulansla Saadettin Tosun sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ve diğer yolcuların yardıma koşması ile yaşanan panik halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.