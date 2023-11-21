Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video
Sancaktepe'de bir kadın İETT otobüsünün üzerinden geçmesi sonucu öldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kadının cesedi ambulansla morga kaldırılırken otobüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili konuşan Taha Uymaz, "Ben yukarıdan gidiyordum, kurye motoru ile paket dağıtacaktım. Abla birden karşıya geçecekti, şoför fark edemedi frene bastı. Kadın geri atılmaya çalıştı, kaçamadı. Otobüsün altında kaldı, bacakları ayrıldı. Otobüs şoförü korkudan ne yapacağını şaşırdı, bayıldı. Nabzını ölçtüler ölmüş dediler." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:11
Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video 21.11.2023 | 09:00
00:59
Kozan'da polisten 'narko alan' uygulaması | Video 21.11.2023 | 09:03
01:35
02:49
00:48
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 21.11.2023 | 08:39
04:46
Fethiye’de plaj temizliği 20.11.2023 | 19:53
00:11
19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu 20.11.2023 | 17:58
01:04
Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı | Video 20.11.2023 | 17:09
04:39
Gazze'de katledilen çocuklar için Beyoğlu'nda özel gösterim | Video 20.11.2023 | 16:42
01:12
Ayasofya’da kedi sevdiği video ile viral olan Ahmet amca ortaya çıktı 20.11.2023 | 15:26
09:43
Dominik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 21 ölü | Video 20.11.2023 | 13:45
04:35
Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video 20.11.2023 | 13:44
00:34
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video 20.11.2023 | 13:44
03:48
Esenyurt'ta sokak ortasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 20.11.2023 | 13:19
04:04
01:41
Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 20.11.2023 | 13:44
00:45
Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video 20.11.2023 | 13:44
00:55
Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video 20.11.2023 | 14:01
00:34
01:18
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı | Video 20.11.2023 | 13:08