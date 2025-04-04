Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, seyir halindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüsün altında kalan yaya, şoförün dikkati sayesinde ezilmekten kıl payı kurtuldu.
Yaralanan M.Z., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Serkan K., "Şahıs yürüyerek geliyordu. Bana doğru yaklaştı ve sonra arabanın altına uzandı. Yani benlik bir durum yok kendisi resmen otobüsün altına kendini attı. Ben de o sırada ani fren yapmam ile birlikte Allah korusun tekerleğin altında kalmadı. Neyse ki sağlık durumu iyi" diye konuştu.
Yayanın otobüsün altına atladığı anlar ise kameraya yansıdı.
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