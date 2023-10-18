Otomobil almak isterken 850 bin lira dolandırıldı | Video 18.10.2023 | 14:23 Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan Sinan Temel, otomobil almak isterken tüm birikimini elinden kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahibinden.com adlı sitede gördüğü araç ilanının ardından araç sahibini arayarak bilgi alan Temel, satış işlemleri sırasında 850 bin lira dolandırıldı.İstanbul'daki araç sahibi Y.K. ile görüştükten sonra kuzenine vekalet vererek aracı önce ekspertiz kontrolüne ardından da notere götürüldüğünü söyleyen Temel, zanlı Y.K.'nin kendisine bir IBAN vererek aracın bedelinin bu hesaba yatırılmasını istediğini, hesaba para yatırdıktan sonra da "para benim hesabıma gelmedi" diyerek satıştan vazgeçtiğini söyledi.Polis ve savcılığa şikâyette bulunduğunu, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyen Temel, "Aracın komple pazarlığını bitirdik. Vekâlet verdiğim kuzenimle notere gidildi. Notere gidildiğinde IBAN istedik. O bize bir başka kişinin IBAN'ını verdi, biz de komple parayı yatırdık. İşlem bitirmek için imzaya geldiğimizde para hesabıma yatmadan aracı kesinlikle teslim edemem dedi. Hiç bir şekilde bir şey yapamadık. Oraya polisler gidip emniyete götürdü. Polis ifadelerini almadan geri serbest bıraktı. Savcı ve emniyete şikayetimizi yaptık. Mağduriyetimiz çok büyük. Bu arkadaşlar hala elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Diğer vatandaşlar da mağdur olabilir. Adalet istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın. Bir sürü dolandırıcılık hikayesi var. Siz de mağdur olmayın" diye konuştu.