Otomobil, altına aldığı motosiklet sürücüsünü ezdi | Video 15.01.2025 | 10:05 Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpıştığı motosiklet sürücüsünü ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil, yere savrulan motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Feci kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı an be an kameraya yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.